Двое школьников, детсадовец, 18 пенсионеров: У кого в Калининграде за сутки обнаружили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено сразу 59 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- 18 пенсионеров

- 28 работающих (в том числе четыре работника образования, три сотрудника торговых объектов и объектов общепита, магазинов, три сотрудника промышленных предприятий, по одному работники здравоохранения, парикмахерских услуг, служащий, водитель транспортных средств, работник транспортного узла, 13 человек работают в иных сферах);

- двое учащихся лицея №7 Черняховск, школы №2 Калининграда;

- воспитанник детского сада в поселке Владимирово Багратионовского района;

- 10 неработающих.

Всего в Калининградской области по состоянию на четверг, 1 октября, подтверждено 4 446 случаев заражения.