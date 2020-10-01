Двое школьников, детсадовец, 18 пенсионеров: У кого в Калининграде за сутки обнаружили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено сразу 59 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
- 18 пенсионеров
- 28 работающих (в том числе четыре работника образования, три сотрудника торговых объектов и объектов общепита, магазинов, три сотрудника промышленных предприятий, по одному работники здравоохранения, парикмахерских услуг, служащий, водитель транспортных средств, работник транспортного узла, 13 человек работают в иных сферах);
- двое учащихся лицея №7 Черняховск, школы №2 Калининграда;
- воспитанник детского сада в поселке Владимирово Багратионовского района;
- 10 неработающих.
Всего в Калининградской области по состоянию на четверг, 1 октября, подтверждено 4 446 случаев заражения.