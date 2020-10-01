В Калининграде организаторам свадеб и корпоративов выделят субсидию

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Калининграда приняли решение оказать поддержку представителям ивент-индустрии региона, которые переживают тяжелые времена из-за роста заболеваемости COVID-19 и введения запрета на мероприятия. Как сообщается в Инстаграме министерства по культуре и туризму Калининградской области, по поручению губернатора Антона Алиханова организаторам небольших мероприятий будет оказана финансовая помощь.

«Сейчас министерство по культуре и туризму области занимается формированием механизма выделения субсидии для организаторов свадеб, корпоративов, конференций и других локальных событий», - говорится в сообщении.

Напомним, в Калининградской области с 1 октября введен запрет на проведение банкетов, корпоративов, свадеб и других локальных событий.

Власти пообещали позже рассказать, кто именно и сколько денег сможет получить.

«Сейчас идут консультации с участниками ивент-индустрии и профильными ведомствами», - заключили в минкульте.