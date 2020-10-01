В Калининграде предпринимателя будут судить за контрафактную одежду и обувь «ADIDAS»

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В Калининграде будут судить индивидуального предпринимателя, промышлявшего торговлей контрафактной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2018 года мужчина продавал в своем магазине на ул. Горького контрафактную спортивную одежду и обувь, маркированную товарным знаком «ADIDAS». Ущерб правообладателю был оценен в 300 тысяч рублей, контрафактный товар был изъят.

На бизнесмена завели уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб».

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.