На осенних каникулах в Калининграде пройдет детский музейный фестиваль «Острова»

В дни осенних школьных каникул с 26 октября по 8 ноября в Калининграде пройдет второй детский музейный фестиваль «Острова». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фестиваль «Острова» – это большая семейная игра-путешествие по музеям города. В этом году он пройдет на десяти площадках. Детей и их родителей ждут в Музее янтаря, Историко-художественном музее, Музее изобразительных искусств, Калининградском зоопарке, музее «Фридландские ворота», в Королевских воротах. Впервые гостей примут Фридрихсбургские ворота, Кафедральный собор, Детско-юношеский экоцентр и форт Дёнхофф. Музеи подготовили увлекательные игровые сюжеты – квесты, маршруты, мини-путешествия.

Игровые маршруты рассчитаны на три возрастных категории: 4-6 лет, 7-9 лет, 10-12+ лет. С одним ребенком бесплатно может пройти один сопровождающий взрослый.