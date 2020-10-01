В Зеленоградске из-за ремонта ограничат проезд по дороге на Куршскую косу

. Фото: Газета "Волна"

С 1 октября в Зеленоградске начинаются работы по масштабной реконструкции дороги до Куршской косы. Об этом пишет районная газета «Волна».

На участке дороги длиной 1,7 км на ул. Окружной от ул. Тургенева до пересечения с ул. Московской в районе кладбища будет ограничено движение.

По итогам реконструкции ширина каждой из двух полос движения должна составить 3,75 м, тротуаров — 2,25 м.

В администрации Зеленоградска отметили, что на время проведения работ автомобильный транспорт в направлении Куршской косы будет двигаться по ул. Окружной, в обратном направлении – по ул. Московской. Кроме этого, в связи с прогнозируемым ростом транспортного потока на ул. Московской планируется запретить стоянку автомобилей.