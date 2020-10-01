Сирены и проверка на ТВ: в Калининграде проведут тренировку по гражданской обороне

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В Калининградской области в пятницу, 2 октября проверят систему оповещения по акустическим установкам, теле- и радиоканалам. Как поясняет пресс-служба регионального МЧС, с 10:30 до 11:00 в ходе проведения общероссийской тренировки по гражданской обороне, в Калининграде и в административных центрах городских округов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен и акустических установок, произведено замещение сигналов общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) проверочным сигналом «Техническая проверка».

В МЧС отмечают, что все это лишь проверка и тестирование систем.

«Кратковременное звучание сигнала сирены «Внимание всем», воспроизведение текста по акустическим установкам и на телеканалах (радиоканалах) «Техническая Проверка» служат для проверки состояния систем оповещения и никаких действий населения не предусматривает», - говорят в МЧС.