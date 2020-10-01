Осенний отдых в калининградских санаториях вошел в топ доступных на Северо-Западе

. Фото: Александр Подгорчук

Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг регионов Северо-Западного федерального округа (по доступности отдыха в санаториях в октябре этого года.

В первую десятку регионов Северо-Запада по доступности санаторного отдыха в середине осени вошли:

- Псковская область (1700 рублей в сутки),

- Новгородская область (1800 руб.),

- Вологодская область (2300 руб.),

- Архангельская область (2400 руб.),

- Мурманская область (2500 руб.),

- Калининградская область (2800 руб.),

- Республика Коми (3200 руб.),

- Ленинградская область (3300 руб), Санкт-Петербург (3400 руб.)

- Республика Карелия (3500 рублей).

Рейтинг составлен по данным стоимости санаторного отдыха в октябре этого года.