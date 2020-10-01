В Зеленоградске суд закрыл ветклинику в жилом доме

В Зеленоградске суд запретил работу ветеринарной клиники в цокольном этаже многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

С иском в суд о запрете деятельности ветклиники обратилась женщина, проживающая в этом доме.

«Истица указала, что окна в клинике всегда открыты, запах распространяется по всей придомовой территории. Животные, которым оказывают помощь, издают звуки, мешая комфортному проживанию», - сообщили в пресс-службе суда.

По делу было проведено выездное судебное заседание, в ходе которого установлено, что дополнительная вытяжная вентиляция установлена только в трех кабинетах. В пяти помещениях вентиляция осуществляется только через двери и окна, в том числе расположенные под окнами квартиры истицы. Также были выявлены и другие нарушения.

В результате суд пришел к выводу, что ветеринарная клиника ответчика расположена в цокольном помещении многоквартирного дома в нарушение требований санитарных правил и иных нормативных правовых актов. И запретил вести деятельность ветеринарной клиники в помещении цокольного этажа.