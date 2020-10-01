В Калининграде автобусный маршрут №18 продлили до ул. Катина

Утром в четверг, 1 октября, автобусы маршрута №18 начали работать по частично изменённому маршруту, с конечной остановкой не у Центрального парка, а на улице Лейтенанта Катина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новая схема миаршрута:

- из микрорайона «Прибрежный» по ул. Заводской, Мамоновскому шоссе, ул. А. Суворова, ул. Железнодорожной, пл. Калинина, Ленинскому проспекту, проспекту Мира, ул. Лейт. Катина;

- от конечного остановочного пункта «ул. Лейт. Катина» по ул. Лейт. Катина, ул. Бассейной, проспекту Мира, Ленинскому проспекту, пл. Калинина, ул. Железнодорожной, ул. А. Суворова, Мамоновскому шоссе, ул. Заводской.

В рабочие дни на линии будут работать восемь автобусов, в выходные и праздничные - шесть.