Скончался фотограф, одним из первых снимавший послевоенный Калининград

Надежда и Альберт Тереховкины. Фото 2016 года. Фото: Александр КАТЕРУША

Не стало калининградского фотографа Альберта Тереховкина, который знаменит своими снимками послевоенного Калининграда. Очень многие фотографии нашего города 1949 – начала 1950-х годов, которые гуляют по интернету, принадлежат именно Альберту Владимировичу. Эти фотокарточки сегодня – уникальные исторические документы, каких не так много. Альберт Тереховкин – автор нескольких фотовыставок и обладатель большого домашнего фотоархива.

Так в 1950-х выглядел Советский проспект в Калининграде. Фото: Предоставлено героем публикации

Альберт Тереховкин родился в Туле в 1930 году. В годы войны жил в эвакуации в Марийской АССР, затем в Подмосковье. В Калининград приехал в 1949 году, поступил во Второе Балтийское военно-морское училище. Осенью 1950 года встретил свою будущую жену Надежду в парке королевы Луизы, где была открытая танцплощадка. Его любимая приехала в разрушенный Кенигсберг-Калининград осенью 1946 года. Через всю свою жизнь Альберт пронес любовь к Надежде.

Супруга фотографа Надежда на постаменте памятника Фридриху Вильгельму. На заднем плане – разрушенный Королевский замок Кенигсберга. Фото: Предоставлено героем публикации

После выпуска лейтенант флота Тереховкин получил назначение сначала в Балтийск, затем Лиепаю, в Албанию. В звании капитана 2 ранга и выслугой 27 лет уволился из Вооруженных сил в октябре 1967 года. До последнего увлекался фотографией.

Прощание с Альбертом Тереховкиным состоится 2 октября с 11:00 до 11:30 в Доме офицеров на ул. Кирова.