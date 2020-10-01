Алиханов: В следующем году мы построим 9 детсадов в области

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2021 году в Калининградской области будет построено девять детских садов. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе посещения нового корпуса детсада №27 на улице Красной в Калининграде. Дошкольные учреждения, по словам главы региона, будут построены в рамках нацпроекта «Демография».

В новом детсаду, рассчитанном на 450 человек, разместятся 15 групп по 30 детей от 2 до 7 лет.

«Детский сад получился очень большой, с просторными группами. Общая мощность двух корпусов – около шестисот малышей, что заметно разгрузит очередь в детские сады в этом районе», – отметил Антон Алиханов.

Детский сад-начальная школа №72 является ресурсным центром Института образования БФУ им. И. Канта, в котором будущие учителя, воспитатели и логопеды могут прорабатывать различные методики преподавания на самом современном оборудовании.