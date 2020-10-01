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Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор ожидал роста числа инфицированных COVID-19 калининградцев с началом осени

Как заявила главный санитарный врач области Елена Бабура, эта тенденция объясняется целым рядом сезонных факторов
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Прирост числа ежедневно регистрируемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией – ситуация ожидаемая. Такое заявление сделала на сегодняшнем брифинге глава регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура. По ее словам, это связано с тем, что COVID-19 относится к респираторным вирусам, который встраивается в цепочку аналогичных вирусов, имеющих соответствующую сезонность.

- Они, если можно так выразиться, поднимают свою голову в осенний период, - пояснила главный санитарный врач Калининградской области. – Что объясняется не только с погодными условиями, но и тем, что именно в этот период активно формируются различные организованные коллективы (вероятно, Бабура подразумевала, прежде всего, школьные классы после начала учебного года и работников различных предприятий, возвращающихся из летних отпусков – Ред.). Так что, мы ежегодно во второй декаде сентября наблюдаем рост числа заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями – в данном случае и коронавирусной. Это очевидный факт, поскольку в структуре заболеваемости COVID-19 форма ОРВИ превалирует, в настоящее время на нее приходится 80 процентов от всех зарегистрированных случаев.

Напомним, 1 октября в нашем регионе обновился рекорд по числу заболевших коронавирусом – таковых оказалось 59 человек.