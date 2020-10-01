Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили за сутки коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 59 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, новые случаи инфекции подтверждены в четырнадцати муниципалитетах. Больше всего случаев выявлено в Калининграде – 29 случаев. Пять случаев выявлено в Гурьевском городском округе, по четыре - в Советском и Черняховском округах.

По три случая зарегистрировано в Неманском, Светловском и Балтийском округах, два – в Багратионовском.

По одному случаю выявлено в Озерском, Гвардейском, Пионерском, Правдинском, Зеленоградском окрунах.