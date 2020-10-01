33-летний архитектор из Зеленоградска возглавил департамент градостроительства Кубани

Илья Поздняков. Фото: Facebook

Руководителем Департамента архитектуры и градостроительства Кубани назначен 33-летний архитектор из Зеленоградска. Илья Поздняков занимал пост главного архитектора Зеленоградска.

- Да, я де-юре приступил к обязанностям. Я сейчас в процессе переезда на Кубань, - подтвердил Илья Поздняков в разговоре с «Комсомолкой», но отметил, что новые обязанности пока не хотел бы комментировать. - Объем работы несравнимо больше, чем был до этого. Первое время уйдет на изучение проблем края и поиск альтернативных вариантов из решения.

Илья Поздняков отметил, что администрация Зеленоградска находится в поиске лица, замечающего должность главного архитектора.

- Поиск идет. Объявить кого-то конкретного я не могу. В ближайшее время, думаю, кого-то представят, - сказал Илья. - У города есть курс развития, он понятен и определен на несколько лет вперед. И этот процесс развития не остановится.

Илья Поздняков заменил Юрия Рысин, который 18 лет занимал пост руководителя департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края. Юрий Рысин перешел на должность советника губернатора региона Вениамина Кондратьева.