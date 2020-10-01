Бабура: «Мы не дали системе калининградского здравоохранения свалиться в пике»

Чтобы минимизировать последствия эпидемии коронавируса, необходимо принять ряд срочных мер по ограничению распространения инфекции, заявила главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура.

- Сейчас многие озадачены тем, почему, когда в нашем регионе регистрировалось меньшее количество случаев COVID-19, мы предпринимали более жесткие меры, чем сейчас, когда наблюдается сезонный подъем заболеваемости, - сказала глава регионального Управления Роспотребнадзора. - Пока нет вакцины, пока мы не можем создать искусственный иммунитет у населения – это перспектива завтрашнего дня. В начале весны мы знали о коронавирусе очень немного, даже не могли представить себе, насколько быстро эта инфекция передается от человека человеку, не имели представления, как ее диагностировать и как лечить, какие меры профилактики нужны. И чтобы не свалиться в пике, чтобы подготовить систему здравоохранения, были необходимы жесткие ограничительные меры. Можно сказать, мы работали на упреждение в ситуации негативного развития эпидемиологического процесса.