Елена Бабура: «Второй волны коронавируса нет – есть текущий эпидемиологический процесс»

Елена Бабура Фото: Александр Подгорчук

Отвечая на вопрос, идет ли в настоящее время вторая волна коронавируса, Бабура охарактеризовала ситуацию как «текущий эпидемиологический процесс».

- Разница состоит в том, что иные респираторные вирусы (я сейчас не говорю о гриппе), к которым относится и COVID-19 , вызывают легкие формы заболевания и, как правило, не требуют настолько серьезных мер реагирования. Хотя ежегодно в сезон подъема заболеваемости мы не рекомендуем посещать места массового скопления людей, говорим о том, что нужно чаще мыть руки, проветривать помещения, носить защитные маски. И сегодня мы обо всем этом – но куда более настойчиво.

По мнению Елены Бабура, опасность заключается еще и в том, что довольно часто заболевание коронавирусной инфекцией протекает достаточно легко и люди даже не обращаются за врачебной помощью

- Грубо говоря, ходят с сопливыми носами, не обращая внимания на слегка поднявшуюся температуру и продолжая свою обычную деятельность. Кроме того, коронавирус может находиться в организме человека и не вызывать никаких симптомов, так что, носитель об этом даже не знает. И все эти люли, фактически будучи больными, они обязательно должны носить маски! Равно как и тем, кто успел переболеть COVID-19, поскольку еще неизвестно, как надолго и насколько устойчивый иммунитет у них сформировался.

Именно поэтому первым предложением регионального Управления Роспотребнадзора правительству области подразумевало введение обязательного масочного режима во всех общественных местах.

- Ношение маски должно стать признаком хорошего тона, - резюмировала Елена Бабура.