В Калининградской области незрячие велосипедисты устроили 70-километровый заезд

Незрячие велосипедисты преодолели 70 километров пути. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде состоялся инклюзивный вело-пробег – незрячие вместе со своими рулевыми преодолели 70 километров по маршруту Калининград-Зеленоградск-Калининград. В заезде приняли участие четыре экипажа, подготовленные Ассоциацией молодых инвалидов «Аппарель».

Как сообщает портал «Открытые НКО», тандемы сопровождали опытные велосипедисты.

«Команда успешно преодолела путь. В Зеленоградске незрячие велосипедисты их помощники отдохнули на песчаном пляже, искупались в Балтийском море и пополнили фляги минеральной водой из местного источника», - отметили организаторы.

В Калининграде инвалиды-общественники «Аппарель» ранее провели для незрячих и слабовидящих речные экскурсии на байдарках по Преголе и вело-прогулки по окрестностям города.