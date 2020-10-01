Команда из Балтийска стала серебряным призером Кубка России по пляжному футболу. Финальный турнир футбола на песке прошел в Москве, в нем приняли участие 16 лучших команд страны, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Команда из Балтийска «Кронштадт-Променад» выиграла четыре матча из шести возможных, забив 27 мячей.

Уступив на групповом этапе саратовской «Дельте», подопечные Александра Ткачука и Андрея Ведмука обыграли «Индастриалс» из Лобни 6:4 и «Альянс» из Санкт-Петербурга 8:7. Затем в четвертьфинале переиграли королёвский «Металлист» со счётом 4:2.

В полуфинале зафиксировали самый неожиданный результат турнира – балтийцы оказались сильнее одного из фаворитов. Проигрывая по ходу встречи 0:2, будущие вице-чемпионы переломили ход поединка, забив московскому «ЦСКА» четыре мяча.

Вв финале претендентов, попавших туда впервые за 11 сезонов существования, победил безоговорочный фаворит – «Кристалл» из Санкт-Петербурга. Эта игра завершилась в их пользу со счётом 13:3 и стала самой результативной в текущем розыгрыше.

За калининградскую команду на этом турнире выступали чемпионы мира из сборной России Юрий Горчинский и Анатолий Перемитин. Лучшим в команде стал Александр Сыркин, в шести кубковых матчах забивший восемь мячей и отдавший три голевые передачи.