Роспотребнадзор объявил «месячник тишины» в калининградских ресторанах

На сегодняшнем брифинге глава регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура рассказала об участии своего ведомства в подготовке Постановления правительства Калининградской области о введении временных ограничительных мера в связи с распространением коронавируса.

- Мы предложили (и это предложение было принято) устроить «месячник тишины» в отношении свадеб, банкетов, корпоративов и других такого рода мероприятий, - сообщила главный санитарный врач области. - К сожалению – и это видно по результатам эпидемиологического расследования – подобные празднества нередко завершаются тем, что их участники оказываются на больничных койках. Поэтому с 1 до 31 октября на территории всех предприятий общественного питания, в гостиницах и развлекательных комплексах будет действовать запрет на проведение указанных торжеств.

По словам Бабуры, калининградские заведения общепита, хотя и продолжают работать, зачастую не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, которые ранее были до них доведены и вошли в нормативно-правовые акты. И теперь действуют жесткие ограничения: за одним столом должно находиться не более четырех человек, а сами столы должны располагаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

В период сезонного подъема заболеваемости Роспотребнадзор также рекомендовал по выходным дням приостанавливать работу всех кинотеатров и детских игровых комнат в торговых центрах. Это делается для того чтобы минимизировать количество людей, которые на уик-энд приходят туда целыми семьями.

- Лучше проведите это время вместе со своими родными на свежем воздухе, - рекомендует Елена Бабура. – В этом случае даже не нужно маску надевать, а при нахождении в торговом центре она обязательна.

Кстати, Роспотребнадзор конкретизировал список мест, где теперь запрещено находиться без масок: к ним относятся любые предприятия торговли, многофункциональные центры, почтовые отделения - словом все помещения, в которых гражданам оказываются какие-либо услуги.

- Обязанность носить там маску закреплена федеральным законодательством, которое предписывает такие меры в случае введения на территории субъекта ограничительных мероприятий, - подчеркнула Елена Бабура. - И это ни в коей мере не ущемляет права того, кто носит маску, а главное – права окружающих его людей.