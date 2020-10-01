Калининградец за полчаса ограбил двух пенсионеров

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В Зеленоградске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в серии уличных грабежей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

44-летний выбирал своими жертвами пожилых людей. Злоумышленник подсаживался к ни, после чего выхватывал у них личные вещи и убегал.

Так, на улице Вокзальной потерпевшим оказался 70-летний местный житель. Мужчина завязал с пенсионером разговор и в какой-то момент выхватил из его рук пакет с вещами. Его добычей стали личные документы горожанина и 300 рублей.

Спустя полчаса, подозреваемый совершил грабеж на променаде. Подсев к 79-летней туристке из Петербурга, он схватил ее сумочку и убежал. На это раз его добычей стали золотые украшения пенсионерки и 40 тысяч рублей.

Во время задержания, полицейские обыскали злоумышленника и изъяли у него награбленное, которое было возвращено законным владельцам. На него завели уголовные дела по статье «Грабеж», сейчас злоумышленник помещен в ИВС.