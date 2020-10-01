Калининградцам может грозить «триада» опасных вирусов

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Глава Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура призвала население самого западного региона РФ активнее прививаться от гриппа.

- В настоящее время рост заболеваемости коронавирусной инфекцией оказался совмещен с сезонным подъемом заболеваемостью острыми респираторно-вирусными инфекциями, - рассказала она. - Мы мониторим текущую ситуацию и видим, что в структуре респираторных вирусов нет пока гриппа. Но он обязательно придет. Наложение еще одного эпидемического процесса создаст опасную ситуацию. Ее можно предупредить сейчас, сделав прививку от гриппа. Не следует забывать, что это тоже весьма серьезное заболевание, которое способно вызывать тяжелые формы пневмонии и приводить к летальным исходам. К сожалению, велика вероятность того, что человек может заразиться одновременно вирусом ОРЗ, гриппом и коронавирусной инфекцией. В этом случае трудно себе представить, как будет развиваться заболевание и какую клиническую форму оно примет. Думаю, что процесс этот будет проходить достаточно тяжело. Поэтому прививайтесь от гриппа, тем более что все условия для этого в нашей области созданы.

Хотя калининградская заявка на вакцину, по признанию Бабуры, удовлетворена пока не полностью, как раз сейчас ожидаются новые поступления. Запасы вакцины, имеющиеся в распоряжении наших врачей, использованы приблизительно на 80 процентов – от гриппа привились уже более 300 тысяч жителей эксклава.