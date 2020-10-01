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Коронавирус Covid-19

В Калининградской области начинается второй этап всероссийского проекта по изучению коронавируса

Для проведения исследований будут приглашаться прежде всего те, кто уже успел поучаствовать в них на первом этапе
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Фото: Александр Подгорчук

В августе Калининградская область участвовала во всероссийском проекте по изучению популяционного иммунитета к COVID-19. Выяснилось, что его имеют 52, 2 процента от общего количества жителей региона. Из них обладают антителами, нейтрализующими вирус, 34 процента. С 5 октября у нас стартует второй этап данного проекта, когда будут рассылаться предложения тем, кто уже успел в нем поучаствовать.

Об этом сообщила глава регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура в ходе состоявшейся сегодня встречи с журналистами. По ее словам, не исключается возможность того, что к исследованиям привлекут и других калининградцев.