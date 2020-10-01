Польские водолазы ищут на дне Балтики Янтарную комнату

Накануне появилась очередная версия, где может находиться легендарная Янтарная комната, бесследно пропавшая из Кенигсберга в 1945 году.

Как сообщили польские СМИ, группа водолазов наткнулась в Балтийском море недалеко от побережья на немецкий пароход "Карлсруэ". Он затонул в апреле 1945 года, когда перевозил грузы из Восточной Пруссии и эвакуировал население. Как сообщается, предварительный осмотр трюмов судна показал, что в них находятся изделия из фарфора, военное оборудование и загадочные ящики.

Исследования судна будут продолжены.