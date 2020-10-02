Калининградец обокрал Центр помощи семье и детям

Все началось с того, что в полицию поступило заявление от директора калининградского Центра помощи семье и детям, который сообщил, что пропал ноутбук.

Оказалось, что его похитили. И вскоре полицейские выяснили, что к краже причастен ранее судимый 34-летний местный житель - проник в здание, отжав окно. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение», - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, добавив, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.