В Калининграде у пенсионерки изъяли 430 канистр с алкоголем

. Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

В Калининграде сотрудники транспортной полиции изъяли у пенсионерки крупную партию алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД на транспорте.

Летом этого года 51-летняя женщина через интернет купила 430 пятилитровых канистр с алкоголем и организовала доставку груза из Ленинградской области. При этом, документов на алкоголь у нее не было, как и лицензии на хранение.

На нее завели уголовное дело по статье «Хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере». Женщине грозит до трех лет лишения свободы.