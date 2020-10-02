В осенне-зимний призыв Калининград должен направить на службу 444 призывника

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининградской области стартовал осенне-зимний призыв на военную службу. Всего на призывную комиссию запланировано вызвать 3000 юношей из Калининграда, сообщает пресс-служба мэрии.

На военную службу планируется направить 444 призывника, сообщил глава города Алексей Силанов.

«Задание по весеннему призыву практически в том же количестве мы выполнили успешно. Сегодня начала работу призывная комиссия, мы видим небольшое количество ребят в коридорах, это связано с ограничительными мерами. Однако, сомнений в том, что город справится с выполнением задания, нет», - сказал Силанов.

Все призывники будут служить на территории области, за исключением троих, которые прошли отбор в Президентский полк.