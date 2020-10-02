В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет воды и света

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 2 октября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов света не будет на ш. Балтийское 106,116, ул. Сестрорецкая 1-13, 6-8а, ул. Ю. Долгорукого 1-5, ул. 1-я Алтайская 11-27, 2-12, ул. 2-я Алтайская 1, ул. Механическая 3-5, 4, ул. Старш. серж. Карташёва 7-49, 4г, 53-69, ул. Макаренко 5-21, 2а-26, ул. Урицкого 19-27а, ул. Каблукова 15б, ул. Тихоокеанская 20-22, ул. Славянская 7-13, 6-18;

До 18 часов электричество отключено на ул. Дзержинского 167а-б, 169, 175, 177, 187, 189, 193, 201, 205, 170а, 176, ул. Комсомольская 85.

Холодное водоснабжение приостановлено до 15 часов на ул. Коммунистическая 54а, 54б.

До 18 часов воды не будет на ш. Балтийское 104-108, 116, ул. Старш. серж. Карташёва 4-4в, 6-6в, 28а-е, 28-30, 30а-г, 32а-е, 32-34, 40-42.