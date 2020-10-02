Антон Алиханов: В этом году в школы области пришли около 200 новых педагогов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2020 году в школы Калининградской области пришли около двухсот новых сотрудников – это молодые педагоги, которые только закончили колледж и университет, и более опытные учителя, приехавшие из других регионов. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Уверен, что синтез различных педагогических практик позволит повысить качество образования, еще сильнее разовьет коммуникации и обмена в системе образования Калининградской области», - сказал он.

По словам главы региона, педагоги и школьник уже второй год являются участниками нацпроекта «Образование».

«Обновляется школьная инфраструктура, появляются новые спортивные объекты, расширяется спектр возможностей в допобразовании. Мы запустили проект «Большая перемена», и теперь команда ведущих профессионалов по каждому предмету будет помогать своим коллегам, в том числе организуя диагностику проблем, повышение квалификации и проработку новых методик преподавания», - добавил Антон Алиханов.