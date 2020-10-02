Четыре медика, три педагога, 20 пенсионеров: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 60 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Среди заболевших:

- 20 пенсионеров

- 34 работающих (в том числе четверо медицинских работников , трое сотрудников образовательных организаций; три работника предприятий пищевой промышленности, двое сотрудников предприятий общественного питания, два сотрудника торговых объектов; два служащих, водитель транспортных средств, два работника транспортного узла, ещё 13 человек работают в иных организациях);

- шестеро неработающих.

Всего в области по состоянию на пятницу, 2 октября, зарегистрировано 4506 случаев заболевания.