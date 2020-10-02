Сибиряк избил и ограбил калининградца в Балтийске

Ночью 13 июля прошлого года около одного из домов по проспекту Ленина в Балтийске один из двух шедших вместе мужчин вдруг вырвал у другого пакет с продуктами и двинул своего спутника в ухо. А когда тот попытался убежать, настиг его и борцовским приемом бросил на асфальт, после чего, наконец, скрылся.

Потерпевшему такое обращение было тем более странно, что со своим обидчиком он познакомился незадолго до того и до самого последнего момента они вполне дружески общались. Подумав, что число месяца оказалось и впрямь несчастливым, балтиец поплелся в полицию. Там ему не только посочувствовали, но и помогли реально, установив личность подозреваемого и задержав26-летнего уроженца Якутии.

- Пьяный был, ничего не помню, - твердил в суде сибиряк. – Все могло быть так, как он говорит.

И кивал на находившегося тут же бывшего приятеля.

- Действия подсудимого были квалифицированы как грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, - прокомментировали в пресс-службе Балтийского горсуда. - К смягчающим обстоятельствам отнесено полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, отсутствие претензий со стороны потерпевшего.

В итоге якутяина отправили на 2 года и 9 месяцев в исправительную колонию строгого режима. Впрочем, с учетом предварительного заключения на свободу осужденный выйдет гораздо раньше.