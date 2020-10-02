В Калининграде декоративно подсветят здание консульства Германии

Здание Генерального консульства Германии в Калининграде, расположенное на улице Тельмана, 14, будет подсвечиваться яркими фотографиями и мотивами с 3 октября по 7 октября. Как сообщили «Комсомолке» в консульстве, подсветку можно будет наблюдать в течение пяти дней с 18:00 до 21:00.

«В настоящее время, в условиях пандемии, световая инсталляция призвана символизировать не только нашу радость по случаю 30-летия Германского единства, интегрированного в большое европейское сообщество мира – Европейский Союз, но и открытие «Года Германии в России 2020/21», - отметили в Генеральном консульстве Германии.