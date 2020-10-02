В Советске приставы арестовали строительную вышку и микроавтобус компании-должника

. Фото: Служба судебных приставов

В Советске организация, задолжавшая партнерам более миллиона рублей, лишилась микроавтобуса и строительной вышки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Организация задолжала партнерам 1,2 миллиона рублей и ее имущество было объявлено в исполнительный розыск. Приставам удалось установить, что фирме принадлежат строительная вышка «ГАЗ 53120-01» и микроавтобус «Форд транзит».

«Некоторое время должник успешно скрывал имущество. Однако бдительный судебный пристав-исполнитель, направляясь на работу, увидела, что по дороге движется строительная вышка должника. Не растерявшись, она остановила транспорт и наложила на него арест. Также был арестован микроавтобус — должнику пришлось сообщить о его месте нахождения», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого судебным приставам удалось выяснить, что житель Советска, имеющий 200 тысяч рублей долга по алиментам, спрятал свой «Фольксваген Пассат» в подпольной автомастерской. Приставы выехали по адресу и произвели арест.

Все арестованные автомобили были помещены на штрафную стоянку. Если владельцы не погасят задолженность в установленные законодательством сроки, транспорт будет реализован через систему аукционных торгов Росимущества, а вырученные деньги перечислены взыскателям.