Калининградка отсудила компенсацию за упавшую на машину бетонную плиту

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Жительница Калининграда через суд добилась компенсации материального ущерба после того, как на ее автомобиль упала бетонная плита. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В октябре 2018 года женщина припарковала свой «Фольксваген» около дома бульваре Л. Шевцовой. Спустя некоторое время на машину упала часть балконной плиты квартиры на четвертом этаже. Ущерб составил более 17 млн рублей.

Управляющая компания, которая обслуживал дом, заявила, что ущерб должны компенсировать владельцы квартиры, так как балконная плита не является общим имуществом многоквартирного дома. Однако суд с ней не согласился и взыскал с ТСЖ в пользу 28 057 рублей.