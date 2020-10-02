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Здоровье

В Нестерове состоится выездная консультация кардиолога

Поликлинический прием ведут специалисты областного кардиоцентра
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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В Нестерове в пятницу, 2 октября, состоится выездная консультация врачей из Калининградского областного кардиологического центра. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Предыдущий выездной прием пациентов провели в Краснознаменске кардиолог Мария Морозова и врач аритмолог Дмитрий Калинин.

«Уже несколько лет практически еженедельно специалисты Федерального центра высоких медицинских технологий консультируют жителей области на выездных приемах. Такая форма организована специально для повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи», - отметили в Центре.

Будь здоров