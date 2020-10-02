В Калининграде пройдут дополнительные выездные акции по вакцинации против гриппа

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В Калининграде до 15 октября продлили бесплатную иммунизацию жителей от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Привиться от гриппа калининградцам по-прежнему предлагается в мобильном центре здоровья Областного центра медицинской профилактики и реабилитации и автомобилях скорой медицинской помощи, оборудованных всем необходимым для проведения иммунизации населения», - отметили в Минздраве области.

Время проведения акций – с 10 до 15 часов.

Для получения прививки гражданам желательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС. Пройти вакцинацию имеют право жители Калининграда и области, достигшие 18 лет.

Также до 15 октября ежедневно работает выездной медицинский центр в торговом центре «Европа». Время вакцинации – с 10 до 20 часов.