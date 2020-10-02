У кирхи в Домново приведут в порядок территорию

Кирха в Домново носит статус объекта культурного наследия регионального значения. Фото: Instagram.com

В воскресенье, 4 октября, на территории у кирхи в Домново в Правдинском районе проведут масштабную уборку. Воскресник станет уже не первым мероприятием, организованным волонтерами.

«За пару месяцев мы очень много сделали внутри и вокруг кирхи, но осталось еще чуть-чуть – а именно понизить пеньки, оставшиеся с прошлых порубок, убрать мешки с бытовым и строительным мусором от кирхи и еще раз все-все сфотографировать. А также рассказать о кирхе Домново тем, кто ее еще не видел!» - пишет организатор мероприятия на своей страничке в Инстаграме.

Добровольцев, желающих помочь, ждут 4 октября в 11:00 в Домново у кирхи. Наличие инструмента и бензопилы приветствуется.

Отметим, кирха в Домново носит статус объекта культурного наследия регионального значения.