Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 60 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, новые случаи заболевания зарегистрированы в 13-ти муниципалитетах. Больше всего случаев подтверждено в Калининграде – 35 случаев. По четыре случая зафиксировано в Гурьевском, Светловском округах, три случая – в Черняховске.

По два случая выявлено в Багратионовском, Озерском, Пионерском, Правдинском, Неманском округах. По одному случаю выявлено в Балтийском, Светлогорском, Славском, Советском городских округах.