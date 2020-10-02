В Калининграде 18-летний студент украл дорогостоящий самокат у 8-летнего мальчика

В Калининграде полицейские раскрыли кражу трюкового самоката за 30 тысяч рублей на Верхнем озере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

8-летний мальчик оставил самокат без присмотра на территории скейт-парка, а когда вернулся, обнаружил его пропажу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили похитителя, им оказался ранее не судимый 18-летний местный житель, учащийся одного из колледжов.

Похищенный самокат вернули ребёнку, на вора завели уголовное дело по статье «Кража».