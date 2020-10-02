Авиакомпания «ИрАэро» начала полеты из Калининграда в Саратов и Самару

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Авиакомпании «ИрАэро» начала выполнять регулярные рейсы из Калининград в Саратов и Самару. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Полетная программа действует до 24 октября. Полеты будут выполняться на воздушных судах SSJ100 в компоновке 100 пассажирских кресел.

Рейсы в Самару планируются дважды в неделю по средам и субботам. Рейсы в Саратов запланированы один раз в неделю по средам. Кроме этого, авиакомпания «ИрАэро» предлагает перелет из Калининграда в Томск, Иркутск и другие города с посадкой в Самаре.