Историк Сергей Трифонов: Если поляки найдут хоть часть Янтарной комнаты, они должны все передать в Россию

По мнению Трифонова, ящик с сокровищами находится под этой лестницей Фото: Иван МАРКОВ

Калининградский историк-мистик Сергей Трифонов, многие годы занимающийся поисками Янтарной комнаты, прокомментировал появившуюся накануне версию о номом местонахождении пропавших в 1945 году сокровищ. Напомним, польские СМИ сообщили, что группа водолазов наткнулась в Балтийском море недалеко от побережья на немецкий пароход «Карлсруэ», перевозивший грузы из Восточной Пруссии и эвакуировавший население. Предварительный осмотр трюмов судна показал, что в них находятся изделия из фарфора, военное оборудование и загадочные ящики.

- При всем уважении к польской версии, - заявил Трифонов, - я считаю, что усилия водолазов бессмысленны. Гитлеровцы бы никогда не стали перевозить сокровища на третьестепенном судне. Ящики с Янтарной комнатой находятся у нас, это уже известно. Согласно последним полученным нами данным, на ящиках под бункером Отто Ляша, кроме изображения прусского орла есть надписи на английском языке – они сделаны в 1708 году мастерами, изготавливавшими какие-то детали комнаты.

По словам Трифонова, даже если какая-то часть сокровищ будет найдена в Польше, находку необходимо будет передать российским властям.

- Они могут найти какие-то элементы, россыпи янтаря, еще что-то, - продолжил Трифонов. – Но эти вещи польские власти должны, извиняясь, передать в Россию.