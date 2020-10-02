В Советске директора теплосети будут судить за халатность и превышение полномочий

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В Советске начинается суд над директором муниципального теплоснабжающего предприятия, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и халатности. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По версии следствия, директор в течение двух лет незаконно начислял себе премиальные выплаты, всего он получил 347 тысяч рублей.

Обвиняют директора и в халатности. Так, мужчина не проверил необходимые документы у субподрядчика и перечислил ему аванс 5 млн рублей. В результате компания не исполнила свои обязательства и не вернула бюджетные деньги.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 7 октября.