Поддержи наших: три калининградки участвуют в фотоконкурсе «Страна в объективе»

Одна из работ. Автор - @natalisokolets Фото: Instagram.com

Стартовало голосование на фотоконкурсе Всероссийской переписи населения «Страна в объективе» - оно продлится до 12 часов 7 октября (время московское). В конкурсе участвуют сразу три представителя Калининградской области.

Как говорится на сайте администрации Нестерова, от нашего региона представлено семь работ трех участниц, зарегистрированных в соцсети как @natalisokolets, @lexandravld, @annakrylova1982. Все они проходят в номинации «Покажи страну Випину».

Для участия в конкурсе требовалось разместить фотографию, отмеченную активной ссылкой @strana2020 и хештегом #фотоконкурс_перепись, на своей странице в сети Instagram.

По итогам открытого голосования будет сформирован шорт-лист. Победителей определит жюри конкурса.