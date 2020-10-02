В «Чеховке» пройдут бесплатные юридические консультации для калининградцев

В четверг, 8 октября, в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова будут проходить бесплатные индивидуальные юридические консультации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

На вопросы горожан ответит юрист, член Ассоциации юристов России Евгений Юрьевич Талдыкин.

Предварительная запись обязательна по телефону: 53-69-26.

При визите необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маску), обработать руки дезинфицирующим раствором и соблюдать социальную дистанцию (1,5 — 2 метра).