Драмтеатр переносит благотворительный вечер «Свое лицо» с участием медиков

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Церемония вручения актерских премий и театральный капустник переносится на более позднее время. Приобретенные билеты действительны. Такое решение принято в связи с обострением ситуации по заболеваемости коронавирусом в Калининграде.

Заместитель худрука калининградской драмы Александр Федоренко пояснил: «На благотворительный вечер «Свое лицо» планировалось пригласить медработников города, которые сегодня - на переднем крае борьбы с новой болезнью. Теперь решено пока не собирать медиков в одном помещении, чтобы не допустить распространения вирусной инфекции. Но мы постараемся найти такую возможность до конца года».

Как известно, торжество и подведение итогов конкурса «Свое лицо» планировалось провести 27 марта, во Всемирный день театра. Однако 17 марта работа учреждения культуры была прекращена. Праздник калининградской Мельпомены перенесли на осень и посвятили медикам как «героям нашего времени». Теперь из-за распространения коронавируса меры предосторожности усилены. В расписании спектаклей возможны и другие изменения по причинам, не зависящим от театра.

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