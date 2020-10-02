Волейбольный «Локомотив» ушел на карантин из-за коронавируса у игроков

. Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» отменил игру с «Уралочкой» после того, как у некоторых игроков команды обнаружили коронавирус. Об этом сообащется на странице клуба в «Вконтакте».

«Болезнь проходит бессимптомно, однако вся команда вынуждена уйти на карантин. В связи с этим домашняя игра с «Уралочкой-НТМК» 3 октября отменена. Решение о том, когда состоится матч, будет принято позже, о чем мы вам сразу же сообщим», - говорится в сообщении клуба.

В команде добавили, что приобретенные билеты можно вернуть согласно Правилам возврата, указанным на сайте в разделе покупки билетов.