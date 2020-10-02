Калининградским учителям выплатили федеральную доплату за классное руководство

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В Калининградской области учителя получили первую федеральную доплату за классное руководство в сентябре. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, доплату получили 4 357 педагогов.

Вознаграждение выплачивается за классное руководство в одном или двух классах - по пять тысяч рублей за каждый класс, независимо от количества учеников в каждом из них.

«Классные руководители – связующее звено между родителями, детьми и школой. На их плечи возложена большая ответственность за образование и воспитание. Они всегда знают проблемы своих подопечных, видят и развивают таланты в каждом ребенке, радуются за все победы ребят. В преддверии Дня учителя хочу поздравить наших дорогих педагогов и пожелать здоровья и талантливых учеников», – отметила министр образования Светлана Трусенева.

Сейчас в Калининградской области функционируют 176 школ, где в 4 770 классах обучается 118 тысяч школьников у более чем шести тысяч учителей.