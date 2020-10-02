В Калининграде на выходных пройдут проверки водителей на трезвость

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области со 2 по 4 октября пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.