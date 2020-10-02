Калининградская компания незаконно вывозила лес в Литву

Калининградская компания попалась на незаконном вывозе пиломатериалов в Литву. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Факт незаконного экспорта был выявлен при таможенном декларировании дорогостоящего паркета. Компания подала в таможню документы, содержащие недостоверные сведения о происхождении товара.

«Установлено, что 2018 года компания, зарегистрированная на территории Калининградской области, поставила в адрес иностранной компании более 100 кубических метров пиломатериалов в виде ламелей, рыночная стоимость которых превысила 25 млн рублей», - отметили в пресс-службе таможни.

По факту контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.