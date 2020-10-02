Посетив музей в Балтийске, замминистра обороны России распорядился вернуть наградные вымпелы как в СССР

Андрей Картаполов. Фото: "Вестник Балтийска"

Делегация военных под руководством заместителя министра обороны России, генерал-полковника Андрея Картаполова посетила Балтийск в пятницу, 2 октября.

Как сообщает «Вестник Балтийска», визит был связан с предстоящими в ноябре военными сборами, которые пройдут на территории Балтийского городского округа.

Кроме того, Андрей Картаполов осмотрел крепость Пиллау и Музей Балтийского флота. В музее генерал-полковник распорядился внедрить систему наградных вымпелов «Самому дружному экипажу» среди кораблей флота.

- Это история. Нас не будет, а все это останется, - сказал генерал, осматривая музейную экспозицию.

Побывали офицеры и в храме Георгия Победоносца города Балтийска. Настоятель собора архимандрит Софроний (он же является помощником командира 128-ой бригады надводных кораблей Балтфлота) подарил заместителю министра обороны России икону святого воина Феодора Ушакова.