Калининградский автослесарь угнал автомобиль клиентки, чтобы искупаться в море

«Бабье лето в разгаре, а я еще ни разу не лежал на пляжном песочке, не плескался в изумрудных волнах». Так или примерно так рассудил 30-летний сотрудник автосервиса, расположенного на улице Александра Невского. После чего взял только что отремонтированный «Форд-Фокус» клиентки и рванул к морю.

Увы, достичь заветной цели не удалось: около 03:00 по местному времени любитель ночных купаний, въехав в поселок Коврово Зеленоградского района, нарвался на полицейский патруль. Документов на чужой автомобиль, естественно, предъявить не смог, и был вынужден исполнить команду «Пройдемте!»

- Машину отправили на штрафстоянку, а задержанного доставили в отдел полиции, где мужчина признался в содеянном, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Возбуждено уголовное дело л «неправомерном завладении автомобилем без цели хищения».